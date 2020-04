Don Edoardo Rossi: «Commosso dalla grande sensibilità dei nostri giovani e dalla generosità di singoli e aziende»

Emergenza Coronavirus: un primo bilancio del servizio della Caritas diocesana di Spoleto-Norcia

Ad una settimana dall’avvio del servizio della Caritas diocesana di Spoleto-Norcia denominato “Su questa barca ci siamo tutti” a sostegno delle persone in difficoltà a causa Covid-19 don Edoardo Rossi, sacerdote incaricato dall’arcivescovo Renato Boccardo di coordinare l’emergenza, fornisce alcuni dati.

Commosso dalla sensibilità dei giovani. «Innanzitutto – dice il parroco dei Santi Pietro e Paolo in Spoleto – vogliamo ringraziare tutte le persone e le aziende che sono state sensibili a questo nostro servizio. In soli otto giorni abbiamo ricevuto davvero tante donazioni; molte le persone che sono venute qui al centro giovanile di S. Gregorio, nostro quartier generale, a portare soldi e viveri; tanti coloro che hanno effettuato un bonifico a sostegno di questa iniziativa di prossimità. Ma la cosa più bella è che tanta gente ha dato disponibilità di tempo per portare a domicilio alimenti e medicine in tutto il territorio della nostra Diocesi, che è molto vasto. Poi i giovani stanno dimostrando una grande sensibilità. Noi adulti spesso li consideriamo in modo troppo sbrigativo dei lavativi. E invece in tanti si sono messi a servizio di chi è in difficoltà e come prete sono commosso da ciò. Vorrei poi ringraziare – prosegue don Edoardo – Danilo Zamponi di Trevi e Annarita Bocchini di Spoleto che mi coadiuvano nel gestire questo servizio della Caritas. Come non pensare poi con riconoscenza e ammirazione ai nostri volontari diffusi sul territorio diocesano: sono le nostre sentinelle. Infine – conclude il sacerdote – faccio un appello al cuore e alla sensibilità delle donne e degli uomini della nostra Diocesi perché da questo osservatorio emerge che la necessità di viveri e soldi è ogni giorno più pressante. Diverse persone non lavorano più e il mio particolare pensiero va ai commercianti o a quanti hanno delle piccole attività familiari, a quanti svolgono i sevizi domestici. La gente ha sempre più bisogno e sono certo che la generosità di chi può non si farà attendere».

I dati. Alla data del 10 aprile 2020 il servizio Caritas per l’emergenza Covid-19:

Ha attivato un coordinamento con la Protezione civile e i Servizi Sociali del Comune di Spoleto e con alcuni Sindaci degli altri Comuni della Diocesi (si sta lavorando per farlo con tutti e 25 i Comuni che ricadono nel territorio dell’Archidiocesi).

Si interfaccia costantemente con le Caritas delle undici Pievanie dell’Arcidiocesi.

Ha fornito assistenza nella compilazione di oltre 50 domande per il bonus spesa istituito dal Comune di Spoleto.

Sono state raggiunte, con l’ausilio dei volontari, oltre 60 famiglie della Diocesi per la consegna della spesa alimentare e di farmaci.

Sono stati raggiunti circa 200 soggetti tra malati, persone anziane e disabili nelle diverse strutture di ricovero e istituti della Città di Spoleto con il dono di una pianta di fiori e la preghiera di benedizione dell’Arcivescovo e dei parroci della Città.

Ha ricevuto oltre 100 telefonate nei numeri attivati per l’emergenza.

Sono state ricevute richieste di aiuto per persone ricoverate in ospedale e senza familiari.

È stata segnalata alla Diocesi di Foligno la richiesta di aiuto alimentare inoltrata da persone residenti nel comune di Foligno.

Informazioni logistiche. Ricordiamo che è possibile consegnare generi alimentari a lunga scadenza presso il Centro diocesano di Pastorale Giovanile di Spoleto (Piazza Garibaldi) il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9.30 alle 12.00 e dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00. I numeri a disposizione sono: 380 4790605 (h 24); 380 1750389, 328 7253937 e 388 1135440 (dalle 9.00 alle 21.00). È possibile poi contribuire alla raccolta fondi per questo progetto versano il proprio contributo sul conto intestato all’Archidiocesi di Spoleto-Norcia: IBAN IT71D0344021800000000005404, causale Emergenza Coronavirus. Infine, si ricorda che tutti i volontari coinvolti sono muniti di autocertificazione e permessi, nonché dotati di mascherine e guanti per svolgere questo servizio in piena emergenza sanitaria, secondo quanto stabilito dall’autorità governativa.