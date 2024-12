Domenica l’avvio del Giubileo in Diocesi

Domenica 29 dicembre 2024 nella Chiesa di Spoleto-Norcia, così come in tutte le Diocesi del mondo, verrà solennemente avviato l’Anno giubilare del 2025: alle ore 16.00 l’arcivescovo mons. Renato Boccardo, i presbiteri e i fedeli si ritroveranno nella chiesa di S. Filippo Neri a Spoleto per una statio di preghiera; poi, ci sarà la processione fino alla Cattedrale e infine la celebrazione eucaristica. Sabato 4 gennaio 2025, invece l’Arcivescovo avvierà l’Anno Santo nella Casa di Reclusione di Spoleto con una celebrazione eucaristica. Nella Chiesa di Spoleto-Norcia, durante il 2025, diversi saranno i momenti e le celebrazioni connessi con il Giubileo, tuttavia alcuni di essi rivestiranno una particolare dimensione diocesana: le quattro chiese giubilari, i pellegrinaggi giubilari in ogni Pievania e le celebrazioni comunitarie della penitenza.

Le 4 chiese giubilari nel territorio della Diocesi. La Bolla indizione del Giubileo, Spes non confundit, sottolinea che a livello locale si valorizzino «luoghi santi di accoglienza e spazi privilegiati per generare speranza» (n. 24). È stato allora stabilito che saranno chiese giubilari, «oasi di spiritualità dove ristorare il cammino della fede e abbeverarsi alle sorgenti della speranza, anzitutto accostandosi al Sacramento della Riconciliazione, insostituibile punto di partenza di un reale cammino di conversione»: la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in Spoleto, il Santuario della Madonna della Stella in Montefalco retto dai Passionisti, la Basilica di Santa Rita in Cascia retta dagli Agostiniani e il Santuario di S. Francesco al Monteluco di Spoleto retto dai Frati Minori. I fedeli potranno ottenere l’Indulgenza giubilare se, individualmente o in gruppo, visiteranno devotamente questi luoghi sacri e lì, per un congruo periodo di tempo, si intratterranno nell’adorazione eucaristica e nella meditazione, concludendo con il Padre nostro, la Professione di fede e una invocazione alla Vergine Maria, Madre di Dio. Per facilitare l’accesso al sacramento della Penitenza, tutte le Pievanie, i Santuari e le altre chiese definiranno con ampiezza e comunicheranno opportunamente tempi e modalità di accesso alla Confessione sacramentale.

Celebrazioni comunitarie della Penitenza e pellegrinaggi giubilari. Durante la Quaresima dell’Anno Santo sono in programma delle liturgie penitenziali per ricevere l’indulgenza plenaria giubilare: il 9 marzo al Santuario della Madonna delle Lacrime a Trevi; il 16 marzo al Santuario di Santa Chiara della Croce a Montefalco; il 23 marzo nella Sala della Pace a Cascia; il 30 marzo nella chiesa di S. Giovanni Paolo II a Spoleto. Nel corso del Giubileo, poi, si terranno dei pellegrinaggi giubilari a livello di Pievania verso dei luoghi significativi sul territorio diocesano, con il dono dell’indulgenza giubilare: