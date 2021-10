Domenica appuntamento alla Rocca Albornoz e al Tempietto sul Clitunno

Gli eventi per l’ottava edizione della Giornata nazionale delle famiglie al museo, F@mu

In occasione dell’ottava edizione della Giornata nazionale delle famiglie al museo, F@mu, domenica 10 ottobre gli operatori didattici di Sistema Museo aspetteranno grandi e piccini per partecipare a “Il sogno dei Longobardi”, due attività ludico-didattiche rivolte alle famiglie con bambini di età compresa tra 6 e gli 11 anni, attuate in due specialissimi luoghi, custodi della cultura longobarda.

Il programma inizierà alle ore 11.30 alla Rocca Albornoz e Museo nazionale del Ducato di Spoleto, dove i partecipanti saranno condotti ad esplorare storie coinvolgenti per scoprire il mondo dei Longobardi.



Il secondo appuntamento è previsto, invece, alle ore 14.30 al Tempietto sul Clitunno a Campello sul Clitunno, dove i piccoli visitatori potranno ammirare e scoprire i segreti del sito che proprio quest’anno celebra i dieci anni di iscrizione nella Lista Patrimonio Mondiale UNESCO quale parte del sito seriale “I longobardi in Italia. I luoghi del Potere (568-774 d.C.)”. L’evento è a cura di Sistema Museo con la supervisione di Paola Mercurelli Salari, direttrice del Museo nazionale del Ducato di Spoleto, la Direzione Regionale Musei dell’Umbria.

il contributo e coordinamento del Comune di Campello sul Clitunno.

La partecipazione è gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso al monumento, secondo le norme vigenti (ingresso gratuito fino a 17 anni).

Le visite guidate sono a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti. La partecipazione alle visite didattiche in programma prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19. In caso di maltempo l’attività in programma al Tempietto sul Clitunno sarà annullata.

Per informazioni e prenotazioni:

Sistema Museo – Servizi Educativi

Tempietto sul Clitunno | dal mercoledì alla domenica Tel. 0743. 275085 | tempiettodelclitunno@sistemamuseo.it

Rocca Albornoz | dal lunedì alla domenica Tel. 0743.224952 | museoducatospoleto@sistemamuseo.it