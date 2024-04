Domenica al PalaRota il torneo Under 13 Futsal Elite

Terminata la stagione della prima squadra, tutte le energie della Ducato Futsal sono rivolte al settore giovanile che sta portando a termine la stagione delle varie compagini. Detto che, lo scorso sabato, la under 15 ha maturato la vittoria del campionato regionale e si appresta, non prima, comunque, di qualche tempo, a conoscere il proprio percorso nella fase nazionale, il clou del prossimo week end sarà al PalaRota, che domenica ospiterà il triangolare di ritorno del primo turno del prestigioso torneo Under 13 Futsal Elite, riservato alle squadre professionistiche ed alle scuole calcio èlite. La Ducato Spoleto, inserita nel gironcino con Corinaldo e con l’Italservice Pesaro, ha la possibilità di accedere al turno successivo, avendo chiuso in testa l’andata disputata proprio a Pesaro, nello splendido Pala MegaBox, come antipasto del match di serie A tra i padroni di casa e l’Olimpus Roma, dominatrice della regular season. I ragazzi di De Moraes e Rosi hanno chiuso a 10 punti, rispetto ai 7 dei pesaresi ed i 2 del Corinaldo e, come all’andata, dovranno dimostrare la loro abilità non solo nella classica partita, ma anche in giochi particolari che mettono alla prova le capacità tecniche e di concentrazione dei giovani atleti. Via alle 10.30, con la competizione che si protrarrà fino al primo pomeriggio, con Spoleto che sarà pacificamente invasa dai ragazzi e dalle famiglie al seguito delle squadre marchigiane. Veramente un bell’appuntamento da non perdere per gli appassionati di futsal, ma anche per chi vuole apprezzare il lavoro di un settore giovanile.