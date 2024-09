Domenica 29 settembre alla Casina dell’Ippocastano torna “Dire, Fare, Sociale – Il profumo di un’idea”

Fervono i preparativi per la Festa della Cooperativa Il Cerchio. Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Dire, Fare, Sociale – Il profumo di un’idea”.

La festa si terrà domenica 29 settembre, a partire dalle 16:00, presso i Giardini della Casina dell’Ippocastano in via G. Matteotti, Spoleto. L’evento sarà un momento di incontro e condivisione, aperto non solo ai soci e lavoratori della cooperativa, ma anche a tutta la cittadinanza.

Il programma prevede mercatini, buffet con panini e dolci, pesca di beneficenza, laboratori per bambini, musica dal vivo e tante altre attività all’insegna della solidarietà e del divertimento.

L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0743 221300 o

inviare una mail a cooperativa@ilcerchio.net