Domenica 29 ottobre la Giornata nazionale della “Camminata tra gli Olivi”

T rekking con partenza da Silvignano e arrivo ad Eggi

Il Comune di Spoleto aderisce per il settimo anno consecutivo alla Giornata nazionale della “Camminata tra gli Olivi”. L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, anche quest’anno sarà inserita dentro la programmazione di “Frantoi Aperti” con lo scopo di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, la tutela e la promozione dell’ambiente e del paesaggio olivicolo e la diffusione della storia dell’olivicultura.

La camminata di quest’anno, sarà un trekking con partenza da Silvignano e arrivo ad Eggi, che toccherà l’antica Via Lauretana, la Via di Francesco e parte del sentiero degli olivi. Lungo il percorso si alterneranno oliveti, campi, boschi e profumi della macchia mediterranea, a testimonianza del rispetto per la biodiversità che le aziende agricole del luogo dimostrano verso la loro terra.

Il tracciato, 9 km circa, per un tempo di percorrenza orientativo di 3 ore, insiste per la maggior parte intorno a quote che variano tra i 400 e i 600 m di altitudine, superando dislivelli non impegnativi, che lo rendono ben fruibile ad escursionisti con una buona preparazione di base (si consiglia di indossare un abbigliamento adeguato).

Al termine dell’escursione, verrà offerta ai partecipanti, presso il giardino della Chiesa di San Michele Arcangelo di Eggi, una degustazione di prodotti delle aziende agricole del territorio riunite nell’Associazione “Terre del Ducato di Spoleto”, curata dal locale Circolo Arci.

La degustazione sarà allietata dalle note del duo D’Antonio & Capobianco, raffinato duetto di impronta jazz.

PROGRAMMA

Ore 8.00 | Ritrovo a Piazza Polvani (di fronte alla stazione ferroviaria) per trasferimento in bus granturismo verso Silvignano (per coloro che non volessero usufruire del bus navetta, il ritrovo è alle ore 9.00 alla fermata del bus di Silvignano).

Fine evento – trasferimento in bus verso la stazione

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0743 218620 o scrivendo all’indirizzo email info@iat.spoleto.pg.it (i posti per la degustazione sono limitati e potrà partecipare solo chi regolarmente iscritto). In caso di maltempo il Comune di Spoleto posticiperà l’iniziativa comunicando tempestivamente la nuova data individuata.