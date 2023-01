Domenica 22 gennaio il secondo open day all’Istituto Alberghiero

Scuola aperta dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30

di Emanuela Valentini Albanelli.

Il secondo Open Day dell’Ipseoasc “G.de Carolis” e del convitto si svolgerà domenica 22 gennaio (09.00 – 13.00 e 15.00 – 17.30).

In vista della scadenza delle iscrizioni alla scuola secondo grado, gli uffici di segreteria, gli insegnanti gli educatori saranno a disposizione per informazioni e supporto alle procedure di iscrizione ma, soprattutto, saranno i nostri studenti e le nostre studentesse dell’Accoglienza Turistica, della Sala, della Cucina, dei Servizi Commerciali a guidare le famiglie e le future matricole alla conoscenza di una scuola che offre tante e diverse opportunità per crescere culturalmente e professionalmente in modo tale da potersi, poi, inserire nel mondo del lavoro o proseguire gli studi, secondo le proprie attitudini.

I ragazzi e le ragazze di terza media, con i loro genitori, potranno visitare ed apprezzare i laboratori di sala, cucina, accoglienza, informatica ma potranno anche iniziare a mettersi alla prova con piccole esercitazioni; guidati dagli studenti De Carolis, potranno conoscere meglio i progetti proposti, le diverse attività per valorizzare le eccellenze in tutti i campi, le manifestazioni di prestigio che vedono coinvolto l’Istituto Spoletino.

Ricordiamo che Domenica 29 gennaio sarà di nuovo”Scuola Aperta”, inoltre, continuano gli appuntamenti con “Studente per un giorno”.