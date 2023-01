Domenica 22 gennaio appuntamento con l’evento culturale “Poesia e Arte”

Promosso e sostenuto dall’Associazione Ex Convittori ed ex Convittrici Spoleto e Pescara Onlus con il contributo dell’Associazione Pro Loco Spoleto “Antonio Busetti”

Domenica 22 gennaio 2023 p.v. alle ore 17.30 nella storica Sala della Resurrezione, presso il Centro Diocesano Pastorale Giovanile, sito in Piazza Garibaldi 35 a Spoleto, si svolgerà un evento Culturale dal titolo “Poesia e Arte”, promosso e sostenuto dall’Associazione Ex Convittori ed ex Convittrici Spoleto e Pescara Onlus con il contributo dell’Associazione Pro Loco Spoleto “Antonio Busetti”.

La serata, che aprirà con il saluto Istituzionale dell’Amministrazione del Comune di Spoleto, vuole essere un inno alle Arti ed alla vita, ed è nata dalla pubblicazione di un libro raccolta di poesie dal titolo “Riassumendo” del poeta Benito Nocera che, in tale sede, ne avrà la prima presentazione.

Benito Nocera, convittore presso la storica struttura di Piazza Campello dal 1946 al 1958, ha da sempre dato valore culturale, attraverso la sua vita ed attraverso la poesia, al grande patrimonio acquisito negli anni vissuti in collegio a Spoleto. I figli dell’ex convittore Benito Nocera, consci del grande patrimonio storico e sociale, desiderano fortemente sostenere le sue scritture attraverso un evento culturale che abbraccia le arti tutte. Il valore della parola, l’arte figurativa e scultorea, i colori, la materia, le immagini, la relazione, saranno quindi assoluti protagonisti.

Saranno esposte opere di artisti di arte contemporanea riconosciuti in ambito internazionale, quali Anna Nigro e CANT’art che hanno realizzato creazioni artistiche cogliendo stimoli creativi dall’arte poetica dell’autore Benito Nocera. Reading storico di Eva Contigiani, docente in ambito scolastico che ha da diversi anni dato voce alle parole ed ai pensieri del poeta Benito Nocera.

Saranno relatori: Alessandra Maria Leone, Presidente dell’associazione Ex Convittori ed Ex Convittrici Spoleto e Pescara Onlus; Gianni Burli, Vice Presidente dell’Associazione Pro Loco Spoleto “A. Busetti”; Roberto Quirino, storico d’arte e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Ex Convittori ed Ex Convittrici Spoleto e Pescara Onlus; Genevieve Makaping, giornalista, antropologa e docente dell’Università di Mantova. Realizzazioni audio e video di Daniele Nocera. Mediatrice della serata sarà Tilde Nocera.

Considerato il particolare momento storico e la dislocazione di tanti amici di Benito Nocera ed ex Convittori/Convittrici che vivono lontano da Spoleto, sarà possibile partecipare all’evento anche a distanza, attraverso una connessione in streaming, collegandosi alla pagina FaceBook di Daniele Nocera.