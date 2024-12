Domenica 15 dicembre, dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30 in via San Paolo, l’Istituto Alberghiero di Spoleto apre le porte ai ragazzi, alle ragazze di terza media, alle loro famiglie per scoprire e assaporare la ricchezza e la pluralità dell’ Offerta Formativa in Sala, Cucina, Accoglienza, servizi commerciali.