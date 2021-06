Domenica 13 giugno RipuliAmo Monteluco

Appuntamento alle ore 10 sul prato grande

(DMN) Spoleto – ecologia, voglia di stare insieme, natura, senso civico e buon cibo si incontrano a Monteluco grazie all’iniziativa “RipuliAmo Monteluco”, organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con Valle Umbria Servizi, Spoleto + Pulita, Cittadinanzattiva e la sezione del Club Alpino Italiano. L’appuntamento è fissato per domenica 13 giugno alle ore 10, sul prato grande. Ai partecipanti verranno forniti guanti in lattice e sacchi per effettuare la raccolta ecologica. I ristoranti e i chioschi proporranno menù convenzionati per consentire ai partecipanti di godersi una bella giornata e un delizioso pranzo sulla montagna amata da San Francesco.