Domani si rigioca Ducato Futsal-Avvera Gubbio

Impegno infrasettimanale per la Ducato Futsal, alle prese, mercoledì sera, di nuovo con la partita contro l’Avvera Gubbio persa lo scorso 7 febbraio, ma della quale, su ricorso degli spoletini, il Giudice Sportivo ha decretato la ripetizione per un cosiddetto errore tecnico. Un match che, dal punto di vista della classifica, avrà poco valore per la Ducato, visto che le possibilità di acciuffare i play off sono infinitesimali; mentre gli eugubini possono ancora sperare nel quinto posto, potendo anche contare su un calendario favorevole nelle ultime quattro. De Moraes potrà contare su tutti i suoi effettivi, tranne lo squalificato Trapasso. Fischio d’inizio alle ore 21 al PalaRota.