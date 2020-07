Domani saranno sciolte le ultime riserve sulla settima edizione de La SpoletoNorcia in MTB

Lunedì 27 luglio alle 19.30, in diretta Facebook

Come anticipato in un post sulla pagina FB dell’evento, finalmente lunedì saranno sciolte le ultime riserve sulla settima edizione de La SpoletoNorcia in MTB. Sono state settimane veramente frenetiche per il comitato organizzatore, alle prese con un difficile equilibrio tra il grandissimo affetto dimostrato dai bikers, già iscritti in gran numero alla cicloturistica del 6 settembre, e la nota situazione del Covid-19 che ha determinato la necessità e l’obbligo di un complesso adeguamento a protocolli di sicurezza giustamente così stringenti e severi.

Sarà proprio la pagina FB de La SpoletoNorcia in MTB ad ospitare una diretta in cui il presidente Luca Ministrini spiegherà le decisioni prese alla luce degli eventi di questi mesi e di come si sta muovendo la macchina dell’organizzazione che, chiaramente, dovrà accelerare il passo visto l’avvicinarsi dell’evento. Non mancherà chiaramente un riferimento alle fitte interlocuzioni con le istituzioni.



Appuntamento lunedì alle 19.30.