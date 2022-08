Domani l’inaugurazione della nuova area di Protezione Civile

Ospiterà il Luna Park Carbonini fino al 25 settembre

Sabato 27 agosto alle ore 21.00 verrà inaugurata la nuova area di protezione civile in Località Santo Chiodo via dei Tessili, alla presenza del Sindaco di Spoleto e delle autorità invitate.

L’area è stata recuperata in seguito ad un intervento effettuato nel corso del corso del 2021 e primi mesi del 2022 dalla ditta BIES SRL per la direzione lavori dell’Arch. Riccardo Rosati, con un contributo della Regione Umbria | Fondi Sisma 1997, per un finanziamento totale di € 290.000,00.

Lo spazio su cui si è intervenuti, oggetto di questo primo stralcio, ha una superficie complessiva di circa 8600 mq di cui 7800 a macadam, un tipo di pavimentazione stradale costituita da pietrisco, e 800 come piazzola con pavimentazione in bitume.

L’area è destinata, in caso di calamità naturali, ad accogliere le attività di protezione civile di supporto alla popolazione in fase di emergenza, mentre in condizioni di normalità, potrà essere utilizzata per spettacoli viaggianti e attrazioni.

Sabato 27, infatti, prenderà il via la prima iniziativa ospitata in via dei tessili, il Luna Park Carbonini che esercita il proprio lavoro a Spoleto dal 1947 e che quest’anno torna con 25 attrazioni tra cui numerose novità, quali la ruota panoramica e il labirinto degli specchi.