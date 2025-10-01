Domani la fiaccolata in memoria di Obi. C’è un conto corrente per aiutare la sua famiglia

Giovedì 2 ottobre alle ore 18.30 in piazza Pietro Fontana, vicino al Ristorante Il Tempio del Gusto dove lavorava, si terrà un momento di raccoglimento in ricordo di Bala Sagor, una fiaccolata con candele offerte dalle farmacie comunali che potranno essere ritirate direttamente in piazza Fontana.

Durante l’evento verrà effettuata una raccolta fondi a favore della famiglia e, per l’occasione, i ragazzi e le ragazze della Consulta Giovanile comunale di Spoleto hanno messo a disposizione un conto corrente bancario (IT45A3608105138262905962922, causale: offerte per la famiglia di OBI) per tutti coloro che, impossibilitati a prendere parte all’iniziativa, volessero comunque partecipare alla raccolta.