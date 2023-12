Domani la Ducato Futsal attesa nella tana del CLT Terni

Luca Cannarozzo e la “dura” vita del team manager

Non sono ore facili per il team manager della Ducato Futsal Spoleto: lo sa bene Luca Cannarozzo che, oltre alla gestione ordinaria, è stato costretto ad affrontare la chiusura di tutti gli impianti del Comune di Spoleto, dovuta allo sciame sismico che ha scosso la città per tutta la scorsa notte. Nessuna possibilità per la rifinitura in vista del durissimo match in casa del CLT. Questione che si aggiunge ad un momento particolarmente delicato dal punto di vista sportivo.

“Onestamente sono un po’ incredulo pure io nel vedere come si allenano i ragazzi durante la settimana e la voglia che mettono negli allenamenti. Non credo di sbagliare se dico che nessuna squadra, dopo sei sconfitte consecutive, si ritrovi il lunedì agli allenamenti in 19 giocatori: un segnale forte che la squadra ci crede ed è unita”

Da fresco ex giocatore, quale può essere il motivo di queste difficoltà?

“Che la C1 sarebbe stata più impegnativa lo immaginavo; ma non avrei mai pensato che tutte le squadre incontrate fin oggi (manca solo il Gubbio Burano) avessero questa fame che probabilmente in questo momento manca a noi. Non nego che sabato ero convinto di poter fare risultato e tornare a respirare con l’ultima della classe; invece anche il Corciano ci ha dato prova che niente è scontato in questa categoria. Detto questo, veramente più forti ho visto solo Rieti, CLT e San Martino. E noi saremo lì dietro presto, con il nuovo campionato che inizierà per noi dopo la sosta natalizia”



“Inizialmente avevo un po’ di paura su come dovessi affrontare il mio ruolo; ora invece mi ritrovo a fare pure le foto e gestire la pagina social. Tutto molto bene, anche perché inoltre la dirigenza mi rende sempre partecipe delle decisioni. Pure i ragazzi, al di là dell’amicizia, rispettano il nuovo Luca e mi cercano come è giusto che sia nel rispetto dei ruoli. Anche per questo, le cose cambieranno al meglio”. Conclusione sulla vita da team manager

Nonostante la festa, resta il classico appuntamento del venerdì sera in casa del CLT. Ore 21 presso gli storici impianti di via Muratori