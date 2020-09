Domani Ascoli-Perugia di Coppa Italia, infortunio per Konate

Convocati gli ultimi arrivati Sounas e Cancellotti: in campo alle 17 al “Del Duca” – come seguire la partita

(DMN) Perugia – mercoledì di Coppa Italia per i grifoni di Fabio Caserta che, dopo il pareggio casalingo in campionato, affronteranno l’Ascoli nel secondo turno eliminatorio della competizione. Il fischio d’inizio é in programma alle ore 17 al “Cino e Lillo Del Duca”. Questi i convocati di Fabio Caserta:

ANGELLA Gabriele, BAIOCCO Paolo, BIANCHIMANO Andrea, BURRAI Salvatore, CANCELLOTTI Tommaso, CRIALESE Carlo, DRAGOMIR Vlad, ELIA Salvatore, FALZERANO Marcello, FULIGNATI Andrea, KOUAN Oulai Christian, LUNGHI Alberto, MELCHIORRI Federico, MOSCATI Marco, MURANO Jacopo, NEGRO Stefano, RIGHETTI Samuele, ROSI Aleandro, SGARBI Filippo Lorenzo, SOUNAS Dimitrios, TOZZUOLO Alessandro.

Konate infortunato – il Perugia Calcio ha fatto saiere che oggi il centrocampista Amara Konate (foto) ha riportato un trauma contusivo alla mandibola sinistra. Nella giornata di mercoledì l’atleta verrà sottoposto ad ulteriori approfondimenti diagnostici.

Come seguire la partita – Ascoli-Perugia non sarà trasmessa in diretta tv. La gara del “Del Duca” sarà seguita dai colleghi di TifoGrifo.com all’interno di “A Tutto Grifo” , trasmissione di approfondimento giornalistico trasmessa in web radio. A partire dalle ore 17 collegamenti in diretta dallo stadio di Ascoli per il diritto di cronaca (3 minuti ogni 15) , con i tifosi ed i commenti dei giornalisti della redazione presenti in studio. Conduce Ettore Bertolini. Per seguire la trasmissione clicca QUI