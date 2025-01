Domani al PalaRota Ducato Futsal-Città di Norcia

Neanche il tempo di gioire per lo splendido blitz nel recupero di Lidarno che la Ducato Futsal si deve preparare per un altro delicato incontro: il derby contro il Città di Norcia. Compagini che si presentano con stati d’animo opposti, visto che, a differenza dell’avversario, la squadra nursina, nell’altro recupero della seconda di campionato, è stata sconfitta a Torgiano con il punteggio di 5-1 e, dopo quattro sconfitte consecutive, è sprofondata all’ultimo posto, nonostante tante buone prestazioni messe in campo. Per la Ducato in palio tre punti fondamentali, alla vigilia di un paio di settimane durissime che vedranno Rosi e compagni affrontare prima la Gadtch fuori casa e poi il Leonessa in casa, compagini che stanno dominando l’ultimo stralcio della stagione del futsal umbro.

Ci sarà Tacchilei che ha scontato la squalifica.

Appuntamento alle ore 15 al PalaRota.