Domani a Monteluco la seconda prova dell’Enduro Circuit Umbria MTB

Torna l’appuntamento con un grande evento ciclistico. Il 2010Gravity Team di Spoleto in collaborazione con le associazioni sportive BKE CYCLING TEAM di Deruta e POWERBIKES TEAM di Perugia, organizza l’edizione 2024 dell’ ENDURO CIRCUIT UMBRIA per Mtb e E-Mtb

L’Enduro è una disciplina che esalta le capacità di guida e di resistenza del biker; ogni gara è articolata in più prove speciali in discesa (PS) e trasferimenti soggetti a controllo orario. Il vincitore sarà decretato in base alla migliore somma dei tempi cronometrati in tutte le prove speciali. Il successo e il grande interesse del pubblico verso l’enduro, attinge al gran numero di appassionati che si riconoscono negli agonisti che gareggiano con le stesse bici che tutti posseggono, lungo i “percorsi della domenica” e nei bike park normalmente frequentati.

Domani domenica 28 aprile i ragazzi del 2010GravityTeam ospiteranno la 2’ tappa del Circuito che si svolgerà a Monteluco di Spoleto. Con partenza direttamente dal piazzale, si affronteranno le tre prove speciali disegnate lungo i sentieri che scendono verso il Giro dei Condotti e il ristorante San Pietro. La tappa di Spoleto assegnerà i titoli di Campione Regionale MTB Enduro e i punti Top Class validi per lo speciale ranking nazionale.

Per tutta la durata della manifestazione, dalle ore 09:00 alle ore 16:00 ca. si raccomanda prudenza agli automobilisti in transito sulla SP462 (la strada per Monteluco) per la presenza dei ciclisti che procederanno nel rispetto del Codice della Strada (la SP462 non è un tratto di interesse agonistico ma di trasferimento), solo in prossimità della Croce di Monteluco l’attraversamento e il controllo del traffico sarà gestito dalla Polizia Municipale di Spoleto.

Per lo stesso motivo anche il Giro dei Condotti sarà interessato dalla presenza dei ciclisti che transiteranno al passo.

I sentieri che dal piazzale di Monteluco scendono verso il Giro dei Condotti e verso il Ristorante San Giuliano e a proseguire verso il ristornate San Pietro – sui cui si svolgeranno le prove speciali di discesa cronometrate – saranno interdetti al transito pedonale e presidiate dal personale dell’organizzazione.

La manifestazione è autorizzata dall’Amministrazione Comunale con il patrocinio della Città di Spoleto” (art. 15 del Regolamento adottato con atto di consiglio comunale n. 15/2008 e successiva modifica Consiglio Comunale n. 33/2011)