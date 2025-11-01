Dolci d’Italia, gran finale a Spoleto con l’Attorta da record che chiude il festival

Si chiude domenica 2 novembre, la sesta edizione di Dolci d’Italia, il festival nazionale dei dolci organizzato da Epta Confcommercio Umbria. Dopo l’enorme successo di pubblico di sabato — con il Chiostro di San Nicolò gremito per i mercati e l’applauditissima Sweet Academy di Simone Rugiati — la manifestazione si avvia al gran finale con una giornata che unisce tradizione, creatività e passione per il gusto.

L’evento clou sarà alle ore 16.00 in Corso Garibaldi, dove andrà in scena il celebre “Dolce da record”: un’Attorta spoletina lunga 60 metri, realizzata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Spoleto “Giancarlo De Carolis”. Un’impresa collettiva che ogni anno richiama centinaia di visitatori, simbolo perfetto del legame tra scuola, territorio e tradizione.

Ha commentato il Presidente di Epta Aldo Amoni: «L’anno scorso con la cheesecake dei record ho utilizzato il cronometro per prendere nota di quanto sarebbe durata: solo 20 minuti, una risposta di pubblico incredibile. Quest’anno vogliamo fare ancora meglio, e grazie al meraviglioso lavoro dell’Istituto Alberghiero di Spoleto siamo convinti che il risultato sarà altrettanto sorprendente»

La giornata si aprirà alle 10.00 con la presentazione del libro “Mi chiamo Pimpinella e sono la cuoca di Babbo Natale” della Prof.ssa Roberta Testaguzza presso il 1° piano del Chiostro di S.Nicolò (replica alle 15.00 in Piazza Garibaldi negli spazi di “Aspettando il Natale”), seguita alle 11.00 dallo Sweet Lab della chef Donatella Aquili all’Ex Chiesa di San Giovanni Battista e alle 11.30 dalla Sweet Academy “Il Bianco”, curata da Fortunati Tartufi con la chef Giulia Martellini, giovane promessa formatasi alla scuola di Iginio Massari.

Alle 12.00 il Palazzo GAL, nel Chiostro di San Nicolò, ospiterà lo show cooking dello chef Marco Cuccaro, con una raffinata “Cheesecake con ricotta di Norcia e pere, salsa mou e cioccolato fondente”.

Nel pomeriggio il gusto si farà ancora più vario: alle 15.00 la VeganOK Academy con la chef Maria Luisa Lucherini presenterà i “Bocconcini ananas e caramello”. Alle 16.30 spazio alla pasticceria senza glutine con “I tozzetti alle mandorle” a cura dell’Associazione Italiana Celiachia e della chef Graziella Ponti, mentre alle 18.00 la Biscotteria Fe.Fi chiuderà la programmazione con “Crescionda amore e ricordi”, un dolce viaggio nella memoria di famiglia insieme a nonna Paola e Federica Gennari.

Non mancheranno i sorrisi dei bambini nei laboratori “Piccoli Pasticceri Crescono” e il pubblico delle grandi occasioni che, tra stand, musica e degustazioni, ha consacrato anche quest’anno Dolci d’Italia come uno degli appuntamenti più amati del calendario umbro.