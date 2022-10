Dolci d’Italia a Spoleto: sabato 29 inizia il viaggio tra le golosità del Bel Paese

Accanto ai dolci anche iniziative musicali, approfondimenti culturali e attività fisica

Si avvicina l’appuntamento con Dolci d’Italia, il festival nazionale dedicato ai dolci appunto, in scena a Spoleto da sabato 29 ottobre a martedì primo novembre. Il viaggio tra le golosità del Bel Paese, dunque, partirà alle 10 e al taglio del nastro, alle 11 al chiostro di San Nicolò saranno presenti Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, Andrea Sisti, sindaco di Spoleto, e Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, con il cui contributo l’evento è organizzato.

Oltre 80 gli stand di espositori, venti i cooking show e tanti i laboratori e le iniziative in programma. La giornata di inaugurazione vedrà, nell’area Sweet academy del Chiostrò di San Nicolò, i ragazzi dell’istituto alberghiero ‘Giancarlo de Carolis’ impegnati nella realizzazione della Crescionda, a partire dalle 11. Seguiranno i cooking show ‘Zafferano che passione: tozzetti allo zafferano e crema di zafferano mantecata al miele’, a cura dell’Associazione Zafferano Spoleto, e ‘La pasticceria da viaggio’ di Donatella Aquili, dell’Università dei Sapori; e ancora, in collaborazione con Aic, Luca Fabbri preparerà il Plun Cake al mosto d’uva e noci senza glutine, mentre Matteo Felici il Mignon di mousse al cioccolato fondente e tartufo con inserto di confit di pera, su un disco di frolla. Imperdibile, poi, ‘Mia Cheese cake’, la cheese cake più lunga d’Italia, da degustare gratuitamente in Corso Mazzini a partire dalle 17.

Per superare senza rimorsi questi ‘peccati di gola’ si potrà partecipare, nell’area Sweet-fit del Chiostri di San Nicolò, a ‘Dolce risveglio’ (sabato 29 ottobre e martedì primo novembre alle 11) e ‘Sunset fitness’ (domenica 30 ottobre alle 16.30), divertenti appuntamenti per allenarsi al ritmo di musica. La musica sarà, inoltre, protagonista in ‘Dolci note’, performance accompagnata da una piccola degustazione di dolci al Teatro Romano, sabato 29 ottobre alle 16. La Chiesa di Sant’Agata, poi, sabato 29 ottobre dalle 15 e domenica 30 ottobre dalle 10, ospiterà ‘L’archeologia incontra il palato’, un viaggio culturale e gastronomico che porterà i partecipanti indietro di 2000 anni: sarà possibile assaggiare infatti, gratuitamente, alcuni dolci ripresi da ricette dell’antica Roma, preparati dall’abile archeocuoca Cristina Conte, e conoscere alcuni aneddoti e storie estrapolati dal volume ‘A tavola con gli antichi romani’, del divulgatore storico Giorgio Franchetti.

Il festival Dolci d’Italia è anche cultura, dunque. Oltre a fare un ‘salto nella storia’, proporrà un approfondimento su ‘Filiera corta e sostenibilità’, venerdì 28 ottobre alle 15.30 a palazzo Mauri, nel convegno di anteprima dell’evento. Tutte le iniziative sono a ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 20. Per il programma completo e aggiornato si può consultare il sito www.dolciditalia.it.