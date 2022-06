Dodici volontari del Servizio Civile Universale in Comune

L’incontro con il sindaco: “Questi mesi al Comune di Spoleto possano essere un’opportunità per aumentare la consapevolezza rispetto alle vostre attitudini, desideri e progetti futuri”

Sono dodici i volontari che svolgeranno il Servizio Civile Universale nel Comune di Spoleto. Nei giorni scorsi il sindaco Andrea Sisti ha incontrato i ragazzi e le ragazze che dal 25 maggio hanno preso servizio negli uffici dell’Ente in base ai progetti attivati.

Nove in totale i servizi che vedranno impegnati i volontari e le volontarie fino alla primavera del 2023: dal Digipass Spoleto allo Sportello del Cittadino, dall’Ufficio ambiente alla biblioteca comunale ‘G. Carducci’, da Palazzo Collicola all’ufficio informazioni turistiche, fino agli asili nido, l’ufficio sport e la Protezione Civile.

“Credo possa essere un banco di prova importante per ciascuno di voi – sono state le parole del sindaco Sisti, che al termine dell’incontro gli ha consegnato una stampa della città di Spoleto – perché in questi mesi avrete modo di conoscere come funzionano i servizi pubblici, di lavorare a progetti stimolanti, di mettervi alla prova in un percorso che è sì di lavoro, ma anche di formazione. L’auspicio è che questi mesi al Comune di Spoleto possano essere un’opportunità per aumentare la consapevolezza rispetto alle vostre attitudini, desideri e progetti futuri”.