Ringraziamo anche i giornalisti presenti che hanno dato il proprio importante contributo al racconto della giornata anche con dirette sui social, attraverso le quali è stata data ampia testimonianza dei disagi vissuti in questo lungo periodo senza Ospedale. Rivolgiamo un sentito ringraziamento ai giornalisti della trasmissione di Rai 3 “Agorà”, che hanno realizzato un ampio e dettagliato servizio sull’intera vicenda del nostro Ospedale, una vera e propria anomalia nazionale anche perché il nosocomio di Spoleto serviva 70 mila utenti in quanto unico presidio ospedaliero del cratere sismico. Dalla redazione è stato assicurato che la grave problematica dell’Ospedale di Spoleto verrà tenuta sotto osservazione affinché le promesse fatte dalla Presidente Tesei nel corso dell’intervista vengano rispettate nei contenuti e nella tempistica.

Comitato Protesta Bianca Spoleto

A questo punto attendiamo sia la conferenza stampa che la Presidente Tesei ha dichiarato di organizzare a Spoleto per fornire modalità e cronoprogramma sulla riapertura dei reparti per la quale sarà ovviamente indispensabile il potenziamento del personale sanitario necessario, sia la sentenza del TAR che si pronuncerà sul ricorso contro la trasformazione in Ospedale Covid, attesa per l’11 maggio. In occasione di queste prossime scadenze cruciali per il nostro Ospedale e per Spoleto, saremo fisicamente presenti con la nostra protesta, grazie alla quale l’attenzione sul problema Ospedale si è fatta più alta e incisiva.Riteniamo che sia di fondamentale importanza una mobilitazione costante di tutti i cittadini, uniti da un unico obiettivo: la riapertura del nostro Ospedale completo di tutti i reparti e i servizi.