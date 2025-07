Disturba la quiete pubblica in locale e aggredisce gli agenti: la Polizia di Stato di Spoleto arresta un 52enne sottoposto all’obbligo di dimora

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Spoleto ha tratto in arresto un 52enne – cittadino italiano gravato da numerosi precedenti di polizia – per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione dell’obbligo di dimora.

Tutto è cominciato quando diversi cittadini e clienti di un ristorante del centro spoletino hanno segnalato un uomo che disturbava con musica ad alto volume e frasi provocatorie i clienti di un esercizio pubblico, costringendone alcuni ad abbandonare il locale.

All’arrivo della volante l’uomo ha, fin da subito, tenuto un atteggiamento oppositivo, urlando contro gli agenti e riferendo di essere in possesso di una pistola custodita all’interno della propria abitazione.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 52enne ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo, divincolandosi e colpendo uno degli operatori.

Con non poche difficoltà, gli agenti, aiutati da altri poliziotti giunti in ausilio, lo hanno contenuto in sicurezza e accompagnato presso gli uffici del Commissariato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è risultato gravato da un obbligo di permanenza in presso il proprio domicilio nelle ore serali. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, il 52enne è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione dell’obbligo di dimora.

A seguito dell’arresto, l’uomo è stato ricondotto presso il proprio domicilio, dove sconterà gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

L’uomo, inoltre, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare per la ricerca di armi, risultata negativa.

Comunicato stampa della Questura