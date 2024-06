Disposta l’assunzione di 32 nuovi infermieri nei territori e negli ospedali della Usl Umbria 2

Con delibera del direttore generale n. 1208 del 21 giugno, l’Azienda Usl Umbria 2 ha disposto l’assunzione a tempo determinato di 32 nuovi infermieri che andranno ad implementare la dotazione organica nei territori e negli ospedali.

Nello specifico i professionisti assunti sono destinati e saranno operativi presso l’ospedale di Foligno (5 unità), l’ospedale di Orvieto (9 unità), il Distretto di Terni (1 unità), il Distretto di Orvieto (1 unità), il Distretto di Foligno (4 unità impiegate per il potenziamento dell’attività domiciliare notturna), l’Area Sud aziendale (provincia di Terni) n. 2 unità che andranno a sostituire il personale già individuato per le COT di Terni, l’Area Nord aziendale (territori di Foligno, Spoleto, Valnerina) n. 4 unità che andranno a sostituire il personale già individuato per le COT di Spoleto; la Casa di Reclusione di Terni (1 unità).

“Il piano di assunzioni – spiega il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Piero Carsili – è funzionale al ripristino della forza lavoro nei servizi ove c’è stata mobilità verso le COT – Centrali Operative Territoriali – di Terni e Spoleto, al ripristino della forza lavoro che si è ridotta per effetto di cessazioni, al potenziamento dell’organico degli infermieri presso gli Ospedali di Orvieto anche in relazione all’avvio di nuove attività e di Foligno, al potenziamento dell’assistenza domiciliare nell’area di Foligno ove viene attivata, in via sperimentale, l’assistenza domiciliare integrata anche per le 12 ore notturne fino al 31/12/2024. Un progetto, quest’ultimo, che riteniamo strategico, che abbiamo presentato alle organizzazioni sindacali di categoria nei primi giorni di aprile e che, come detto, prevede l’apertura dell’ADI h 24, quindi un potenziamento notevole della risposta assistenziale del territorio in favore dei nostri utenti più fragili”.

“Va sottolineata – prosegue il direttore generale – la rapidità estrema con cui la Asl, con i suoi uffici, ha portato a termine in appena 24 giorni (dalla data di pubblicazione del bando alla data odierna di adozione del provvedimento finale) tutta la procedura di reclutamento degli infermieri redigendo una graduatoria di 145 professionisti da utilizzare per le assunzioni”.

“Il provvedimento adottato – dichiara il direttore sanitario della Usl Umbria 2 dott. Nando Scarpelli – è stato fortemente voluto dalla direzione con massima rapidita anche per assicurate i Lea (livelli essenziali di assistenza) in tutti i servizi e reparti durante il periodo estivo e consentire al personale la corretta fruizione dei periodi di ferie programmate”.

“Il potenziamento dell’Adi su Foligno nelle ore notturne – prosegue il dott. Scarpelli – va incontro all’esigenza di decongestionamento del Pronto Soccorso e dei reparti ospedalieri attraverso l’istituzione di un team multiprofessionale – primo ed unico in Italia – costituito dal medico di Continuità Assistenziale che sarà affiancato dall’infermiere Adi”.

La direzione strategica dell’azienda sanitaria sottolinea la maturità e sensibilità espresse dalle organizzazioni sindacali di categoria e Rsu aziendale ed infine ringrazia il dott. Giuseppe Calabrò, direttore del dipartimento di Emergenza – Accettazione “per l’importante contributo assicurato per la messa a punto di questo innovativo progetto di assistenza e cura”.