Disponibili su Facebook e YouTube i saggi della scuola Comunale di Musica e Danza “A.Onofri”

Dal 14 giugno al 6 agosto ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 18.00 – il programma

Per il secondo anno consecutivo i saggi della Scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri” saranno disponibili nei canali social del Comune di Spoleto.

Insieme a Facebook (https://www.facebook.com/ComunediSpoleto), dove anche nel 2020 abbiamo potuto seguire i concerti degli allievi e delle allieve della Scuola, quest’anno i video saranno disponibili anche nel canale YouTube dell’Ente (https://bit.ly/3yi3Zxb).



Sotto la guida dei docenti Tiziano Tetro (batteria), Mariangela Campoccia (canto), Luca Giuliani, Fabrizio Porrazzini e Gionatan Scoppetta (chitarra), Alfredo Natili (clarinetto) , Sabrina Bacaro (flauto), Paolo Puliti (Oboe), Simone Benedetti, Egidio Flamini, Simona Granelli, Moira Michelini, Isabella Pistelli (Pianoforte), Luca Gregori (propedeutica musicale), Gabriele Francioli (sax), Giovanni Giglioni (tromba), Corinna Ruppert e Gionatan Scoppetta (violino), che li hanno seguiti costantemente anche nel corso di questo ultimo e difficile anno, tutti gli allievi si sono esibiti registrando i concerti che verranno pubblicati tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e domenica alle ore 18.00 da lunedì 14 giugno a venerdì 6 agosto.

PROGRAMMA

14 GIUGNO

CHITARRA Gabriele Pompilio- Sting: Every breath you take

CANTO Matteo Ricciarelli – G.B. Bononcini: Per la gloria di adorarvi

VIOLINO Maria Vittoria Panetto – S. Suzuki: Allegretto – J.S. Bach: Menuet in Sol

16 GIUGNO

PIANOFORTE Benjamin Rosati – S. Joplin: The Entertainer

TROMBA Pietro Di Lello – J. S. Bach: Bourré

SAX Matteo Cera e Alessandro Minestrini – F. Pauer: La Troucha

18 GIUGNO

FLAUTO Chiara Sciascio – C. Stamitz: Allegro

PIANOFORTE Eleonora Cinti – A.E. Muller: Allegretto

CLARINETTO Carlo Chiapperi – W.A. Mozart: In questo splendente canto

20 GIUGNO

CHITARRA Teresa Belpassi – Tradizionali: Salta con Lou; London Bridge; Temporale; Navigando allegramente

OBOE Luca Mariani – G. Ph. Telemann: Fantasia n. 6 per oboe solo

21 GIUGNO

VIOLINO Ludovica Romizi- E. H. Jones: Peelers Jig; The Hundred Pipers

PIANOFORTE Elena Proietti Silvestri – L. v. Beethoven: Sonata op. 49 n. 2

BATTERIA Edoardo Fortunato- T. Tetro: Studio

23 GIUGNO

PIANOFORTE Michele Ottaviani- Beyer: Op. 101 n° 74 n° 75 n° 78

FLAUTO Costanza Panetto – W.A. Mozart: Menuetto

25 GIUGNO

CANTO Bendetta Occasi – Ch Chaplin: Smile

SAX Matteo Coricelli – R. Rodgers: Blue Moon

PIANOFORTE Aurora Izzo- J. Bastien: Grandi amici; La canzone dei fiorellini innamorati; Quattro salti in compagnia

27 GIUGNO

CHITARRA Daniele Bellomo – G. Gershwin: Summertime – P. Henry: Preludio n° 4

CLARINETTO Elena Benedetti – Tradizionale:Fra Martino; Nella vecchia fattoria

PIANOFORTE Gabriele Natalizi – J.S.Bach: Giga dalla IV Suite

28 GIUGNO

PIANOFORTE Miriam Giannini – M. Clementi: Sonatina op. 36 n° 1

VIOLINO Miriam Vantaggi – F. Kuchler: Allegro moderato dal Concertino op. 11 in Sol magg

30 GIUGNO

SAX Giacomo Bellomo – E. Bozza: Aria

TROMBA Giovanni Pompilio – G. Puccini: Nessun dorma

PIANOFORTE Anna Belpassi – R. Vinciguerra: Celeste

2 LUGLIO

FLAUTO Emanuela Perla – S. Mercadante: Tempo I e II Fantasia

PIANOFORTE Sofia Marignoli – C. Harvé: Minuetto – W.A. Mozart: Tema e variazione

CHITARRA Jacopo Izzo – V.N. Paradiso: Aria d’opera; Leyenda

4 LUGLIO

OBOE – Nasrin Negahban L.v.Beethoven: Allegretto per oboe solo

CHITARRA Giacomo Restani- I. Albeniz: Asturias

PIANOFORTE Margherita Petrini – A. Vivaldi: La Primavera- Bastien: Tamburi indiani

5 LUGLIO

BATTERIA Pietro Bencivenni – Tetro: Studio

PIANOFORTE Carlo Augusto Broglioni – M. Vacca: Il maghetto equilibrista

CANTO Stefania Aramini – V.F. Vavilov-Caccini: Ave Maria

7 LUGLIO

SAX Luca Manuel Chcchiero – S. Joplin: The Entertainer

PIANOFORTE Lorenzo Ricciarelli – F. Chopin: Preludio op. 28 n° 4

CHITARRA Anita Bastianelli – R. Fabbri: Tra-la-le-ra

9 LUGLIO

VIOLINO Chiara Duranti – O. Rieding: Allegro moderato Concerto op. 35 in si min

PROPEDEUTICA MUSICALE Patrick Bradley – Gabriele Giannini – Jacopo Izzo – P. Conte: Via con me

11 LUGLIO

PIANOFORTE Elena Soravia –Y. Tiersen: Comptine d’un Autre été

FLAUTO Valentina Quarsiti – M. Blavet: Adagio

12 LUGLIO

PIANOFORTE Aurora Maria Busti – F. Chopin: Valzer op. postuma in la min

SAX Tommaso Moretti – A. Piazzolla: Oblivion

14 LUGLIO

TROMBA – Samuele Mariani – J.J. Mouret: Rondeau

PIANOFORTE Luca Manuel Chicchiero – R. Vinciguerra: Una melodia nascosta

CANTO Margherita Bittarelli – W.A. Mozart: In uomini, in soldati

16 LUGLIO

CHITARRA Gabriele Giannini – R. Fabbri:Merryl we roll along; Hansel flautista; Tra-la-le-ra

PIANOFORTE Elena Gullo – J.B. Duvernoy: Studio op. 176 n°1

VIOLINO Anita Forti – S. Nelson: Flag Dance

18 LUGLIO

FLAUTO Sofia Di Lello – G. Petrassi: Dialogo angelico

PIANOFORTE Maria Elettra Cardarelli – F. Chopin: Preludio op. 28 n° 20

19 LUGLIO

CHITARRA Giacomo Bartolucci – A. Jobim: Samba de una nota in sol

PIANOFORTE Gaya Rossetti – Tradizionale: When the Saints go marchin in – L.v. Beethoven: Inno alla Gioia

SAX Saverio Mariani – D. Shostakovich: Walzer n° 2

21 LUGLIO

CLARINETTO Carlo Chiapperi –W.A. Mozart: Una madrina o una femmina

VIOLINO Gabriele Ferracchiato – S. Dvorak: Allegro maestoso op. 75

CHITARRA David Maiocchi – V.N. Paradico: Il canto dei Rangers; Scarazula Marazula

23 LUGLIO

CANTO Megan Frashlliu – M. Wilder: Reflection

PIANOFORTE Pietro Bencivenni – R. Vinciguerra: Primo Jazz

VIOLINO Daphne Curiel – F. Kuchler: Rondo allegro dal Concertino op. 11 in Sol magg

25 LUGLIO

SAX Giovanni Tatti – G. Francioli: Ballata

CHITARRA Alessandro Achilli -Anonimo: Romanza G. Jules: Mad World

PIANOFORTE Eleonora Paretovic – J. Bastien: A happy cowboy

26 LUGLIO

PIANOFORTE – Emma Scocchetti – R. Vincuerra: Verde Smeraldo

FLAUTO Caterina Pesci – J.C. Schultze: Allegro

CANTO – Elisabetta Beltrammi – Anonimo: O leggiadri occhi belli

28 LUGLIO

TROMBA Patrick Bradley – L.v. Beethoven: Ode to Joy

PIANOFORTE Giulia Calandri – A. Diabelli: Minuetto

SAX Raffaella Bartesaghi – J. Lennon: Imagine

30 LUGLIO

VIOLINO Carlotta Manili – J.S. Bach: Minuetto n°1 in sol magg

PIANOFORTE Francesco Catanossi – L. Kaplan: The Pet Parade; Bastien: Il Goleador; Marcia

TROMBA – Antonio Pompilio – A. Lara: Granada

1 AGOSTO

VIOLINO Paolo Catasti e Gabriele Ferracchiato – F. Mazas: Duo n° 1 in do magg, allegro maestoso

PIANOFORTE Emanuela Capitani – L.v. Beethoven: Sonatina in Sol

2 AGOSTO

PIANOFORTE Maria Elettra Cardarelli – R. Vinciguerra: Adagio “Regale”

FLAUTO Eduard Buqaj – F. Devienne: Allegro moderato

CHITARRA Francesca Quarsiti – A. York: Walking

4 AGOSTO

VIOLINO Beatrice Gubbini – A. Vivaldi: Corrente allegro dalla Sonata op. 2 n° 5 in Si min

PIANOFORTE Azzurra Giovannelli Bosi – Beyer: Op. 101 n°47 – n° 49

CANTO Lauren Yrizarri Romero – O. Farres: Madrecita

6 AGOSTO

PIANOFORTE Lorenzo Mariani – J. B. Dovernoy: Studio op. 176 n° 3

VIOLINO Paolo Catasti – T. Albinoni: Allegro dalla Sonata in La min

SAX Brunero Ministrini – S. Bechet: Petit Fleur