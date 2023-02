L’assessore Albertella: “Un’opera che restituirà alla città di Spoleto uno dei palazzi pubblici strategici del centro storico”

Disco verde alla gara per i lavori di riparazione e miglioramento sismico di Palazzetto Ancaiani in piazza della Libertà, reso completamente inagibile dal terremoto del 2016. La giunta comunale di Spoleto ha infatti approvato il progetto esecutivo per un importo di 1.320.253,13. La copertura finanziaria dell’intervento è inserita nell’ambito del programma di ricostruzione ministeriale.

L’Assessore Manuela Albertella: ” Siamo felici di annunciare che a breve saranno quindi avviate le procedure per la gara d’appalto per la realizzazione di un’opera che restituirà alla città di Spoleto uno dei palazzi pubblici strategici del centro storico.​”​

Immagine di archivio