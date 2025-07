Digital Detox: il primo Festival italiano ideato dallo spoletino Alessio Carciofi

Detox Festival organizzato in Italia. Si chiama Alessio Carciofi, docente di marketing e Digital Wellbeing (tra i maggiori esperti italiani) e autore di libri dedicati al benessere digitale (l’ultimo è “Wellbeing. Il futuro umano e digitale del benessere” edito da IlSole24Ore).



A Sauris, sulle Alpi Carniche in provincia di Udine, è riuscito a coinvolgere oltre 600 partecipanti mettendo in piedi il primo Festival italiano dedicato al digital detox.



L’evento, organizzato in media partnership con Donna Moderna, ha visto alternarsi più di 40 ospiti tra filosofi, artisti, giornalisti, autori e ricercatori, coniugando contenuti di grande attualità con esperienze concrete di benessere, lentezza e riconnessione.



Un evento nato sulla scorta dell’esperienza e delle competenze maturate nel tempo, un viaggio, quello di Alessio, partito dal Bosco Sacro di Monteluco dove alcuni anni fa ha avuto la forza e la capacità di mettere a fuoco la sua missione: salvarsi e salvare gli altri dal burnout.



Oggi, che è diventato il primo esperto di digital detox in Italia, ha pensato a questo Festival come una risposta concreta alla crescente pressione della vita digitale.



“Dare forma a una visione non è mai semplice. Ma al Digital Detox Festival ci siamo riusciti, mettendo al centro le grandi sfide del nostro tempo: dalla tecnologia all’identità, dai bambini al lavoro, dalla spiritualità al benessere.



Molti hanno vissuto un’esperienza rara: fermarsi senza colpa, respirare senza fretta, riflettere senza distrazioni. È stato un gesto culturale, umano e sociale. Perché alla velocità del digitale serve il coraggio della profondità umana. Questo è il cuore del Digital Detox Festival”.



Alessio Carciofi è una delle voci più autorevoli in Italia sul tema del digital detox. Docente presso l’Università di Pisa e in master come quello del Politecnico di Milano ha trasformato la sua esperienza di burnout digitale in una metodologia innovativa per il benessere nell’era tecnologica. Autore e speaker in eventi TEDx, diffonde un nuovo approccio alla tecnologia come strumento di crescita personale e professionale.



Grazie alla sua visione, il Festival non è stato solo un’occasione di approfondimento teorico, ma un’esperienza immersiva che ha coinvolto esperti di rilievo, tra cui Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna, Andrea Colamedici e Maura Gancitano (Tlon Edizioni) , il divulgatore scientifico Massimo Polidoro, la ricercatrice di Harvard Laura Marciano, il professore della Florida International University Sandro Formica, il giornalista Francesco Oggiano e numerosi specialisti, psicoterapeuti e innovatori.