DifendiAmo Spoleto: l’80% delle strisce pedonali non sono visibili

Molte delle strisce pedonali segnalate infatti si trovano a ridosso di scuole, strutture sanitarie o centri per anziani, oltre che presso aree di maggiore traffico. Anche la sicurezza stradale è salute, ed è per questo che come DifendiAmo Spoleto siamo poi andati a verificare le zone segnalate dai cittadini e abbiamo fatto un rapporto delle strisce pedonali per ogni area: ogni 10 strisce pedonali in zona , solo 2 erano ben visibili e non erose dal tempo. Dunque per le aree sottoposte a controllo, sarebbero addirittura l’80% le strisce pedonali parzialmente cancellate o completamente non più visibili.

Invieremo il risultato della nostra iniziativa al Comune di Spoleto e all’ASE, inoltre proponiamo una soluzione: per risolvere un problema di sicurezza stradale nel lungo termine ed evitare l’ennesima presa in giro di ridisegnare le strisce pedonali solo sotto elezioni (le prossime sono le regionali tra 1 anno circa…), inviteremo il Comune ad adottare le più moderne strisce pedonali indelebili di porcellanato, o altri materiali più moderni della comune vernice, atossici, dotati anche di microsfere di vetro che riflettono di notte, aumentando così non solo la durata delle strisce pedonali nel tempo, ma anche sicurezza e sostenibilità ambientale.

Il materiale sarà più costoso della normale vernice, ma se tanti Comuni in Italia stanno già utilizzando queste strisce pedonali di nuova generazione, è proprio perché a conti fatti nel medio-lungo periodo, il risparmio è notevole rispetto alle continue opere di ripasso della vernice che in pochi mesi viene cancellata.

Associazione DifendiAmo Spoleto