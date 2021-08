DifendiAmo Spoleto esce da Spazio Civico

Il comunicato stampa

DifendiAmo Spoleto, l’Associazione politico culturale che da diversi mesi, ha fatto del civismo un baluardo per la città di Spoleto, e che ha tentato in ogni modo, credendoci fino in fondo, di creare uno Spazio Civico che offrisse a Spoleto l’opportunità di un progetto amministrativo trasversale, progressista e libero, con amarezza ha constatato che, all’interno del gruppo che si stava costituendo, esiste una insormontabile difficoltà politica alla realizzazione del progetto. Non c’è stata, purtroppo, a nostro avviso, la possibilità e la volontà di un dibattito politico che fosse totalmente libero da sudditanze di partito e da ingerenze perugine o romane, come con forza abbiamo sempre sostenuto dovesse essere la nostra coalizione. Dopo oltre 4 mesi di incontri e dibattito, alcune forze dello Spazio Civico ancora non intendevano decidere sul nome del candidato sindaco, altre rimanevano ferme nella loro proposta senza volontà di dibattito.

Oggi ad un ennesimo tentativo di trovare una soluzione, abbiamo dovuto constatare che non si è trovata, per l’ennesima volta, l’unità necessaria per la prosecuzione del progetto. Il tempo però è scaduto. Noi di DifendiAmo Spoleto crediamo che occorra dare risposte e che non si possa ancora aspettare. Vogliamo infatti continuare a credere di poter dare il nostro contributo alla città e, per farlo, ci riteniamo liberi da impegni con Spazio Civico e pronti ad una attenta analisi del panorama programmatico che si sta profilando in vista delle elezioni, per individuare quel progetto amministrativo che più sia vicino alle nostre idee e ai nostri valori.

Difendiamo Spoleto