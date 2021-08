DifendiAmo Spoleto conferma il sostegno a Giancarlo Cintioli

“Costruttivo e incisivo l’incontro con il candidato sindaco”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

L’associazione politico culturale DifendiAmo Spoleto ha incontrato Giancarlo Cintioli. Un incontro caratterizzato da un dialogo sincero e pacato che ha spaziato in modo concreto sugli argomenti più pressanti per la città, dalla sanità – tra ospedale e medicina del territorio – al lavoro, giovani e scuole, viabilità, infrastrutture e trasporti, ordine pubblico, decoro e dignità.

Una visione di città e vivibilità, ed un progetto amministrativo che DifendiAmo Spoleto condivide pienamente. “Apprezziamo il voler superare le imposizioni delle segreterie di partito, il mettere la città al primo posto, la volontà di creare una stretta relazione tra esperienza, competenze e innovazione, per poter riavviare il dialogo con i cittadini, i loro progetti, le loro idee, il desiderio di porsi in ascolto, specialmente dei giovani. La volontà di far riappassionare le persone alla politica, ponendo le basi per creare una nuova classe dirigente, una staffetta generazionale.”

DifendiAmo Spoleto ha messo i propri punti programmatici a disposizione del programma del candidato Sindaco Cintioli, al quale l’Associazione , che si presenterà come lista civica, rinnova e conferma il proprio sostegno.

DifendiAmo Spoleto