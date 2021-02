L’Associazione DifendiAmo Spoleto al lavoro per diventare una nuova forza civica

Il comunicato stampa

La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Umberto De Augustinis non è stata ancora discussa ma c’è già chi, senza perdere tempo, si prepara alle future, possibili, elezioni comunali anticipate. È il caso dell’associazione DifendiAmo Spoleto, nata nei primi giorni di dicembre 2020 in seguito alla riconversione del San Matteo degli Infermi in ospedale covid e che fa riferimento all’ex PDL e Dem Michael Surace. Di seguito il comunicato stampa con cui i membri dell’associazione annunciano la propria probabile ‘discesa in campo’:

“Nihil inimicius quam sibi ipse” con questa frase Cicerone indicava il fatto che siamo noi stessi a costruire gli ostacoli più grandi nel nostro cammino. E al di là delle pur giuste rimostranze nei confronti di Perugia e Foligno, quanti spoletini appartenenti ai partiti politici stanno mettendo ostacoli per far uscire Spoleto dal suo stato di crisi perenne che negli ultimi anni caratterizza un territorio in profonda difficoltà?

Sono passati 100 giorni dalla chiusura dei principali servizi sanitari dell’Ospedale di Spoleto, 100 giorni che hanno arrecato danni incalcolabili dal punto di vista sanitario e sociale ad una popolazione di oltre 65.000 abitanti che, dalla Valnerina a Giano dell’Umbria, si sono visti rubare sotto gli occhi il proprio ospedale di riferimento, con il benestare di alcuni pezzi della politica spoletina. Ricordiamo che le scelte scriteriate e i ritardi della Regione, sul piano sanità, ci hanno portato ad essere l’unica regione arancione in centro Italia e unica ad alto rischio in Italia.

Non c’è peggior modo di “festeggiare” questo triste anniversario nel venire a scoprire che, secondo indiscrezioni che abbiamo letto sui giornali, ci sono interessi politici che hanno tenuto sotto scacco la città in tutti questi mesi – depotenziando le sue azioni sul tema della difesa dell’Ospedale, sulla ripresa dell’economia, sul piano di ricostruzione post-sisma e, peggio ancora, sul redigendo piano sanitario regionale – per un mero gioco di poltrone. Secondo queste indiscrezioni infatti, alcuni partiti avrebbero causato la crisi della Giunta e rallentato i lavori del Consiglio Comunale di questi ultimi mesi solo per far rientrare persone cacciate dalla maggioranza in Giunta e, ancor peggio, per allargare la maggioranza a pezzi di minoranza, offrendo lo scranno della Presidenza del consiglio comunale. Il Mercato è aperto.



Se a queste logiche di bassa politica aggiungiamo che, ogni giorno, esce fuori un salvatore della Patria locale, una sorta di “pompiere” con il compito di spegnere i fuochi ardenti degli spoletini accentrando su di se’ la mediazione sul “redigendo piano sanitario regionale” che decreterà il futuro del nostro Ospedale, allora siamo alla frutta. La corsa per la legittimazione alla candidatura di Sindaco di certi personaggi che se ne approfittano della crisi politica o, peggio ancora, del depauperamento dei servizi dell’Ospedale di Spoleto, è uno “sport” che va avanti da anni e che non può essere più tollerato dalla città.



Il piano sanitario intanto verrà presentato già in bozza ai Sindaci il 05 di febbraio, con buona pace di chi riteneva andasse per le lunghe. È dell’ultima ora infine la clamorosa presa di posizione di qualcuno che si ricorda finalmente dei Sindaci in prima linea e che contesta la mancata comunicazione e condivisione dell’uso fatto dalla Regione di alcuni ospedali umbri, vedi Spoleto. Non abbiamo ben capito cosa sia accaduto in questa domenica di fine gennaio 2021, certamente osserviamo un evidente cambio di rotta ai massimi livelli di chi ha voluto una insensata crisi di governo nella nostra città.



DifendiAmo Spoleto invita tutte le forze sane della città a fare fronte comune per costruire un forte gruppo di pressione trasversale che permetta di scardinare le “illogiche” logiche politiche che stanno condannando la città di Spoleto. Noi ci stiamo già lavorando.

Associazione DifendiAmo Spoleto