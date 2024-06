Dietro le quinte del Festival. Visite guidate alla scoperta del teatro e dei suoi segreti

Tornano anche quest’anno le visite guidate ‘Dietro le quinte del Festival’ alla scoperta del teatro e dei suoi segreti.

Le visite, in programma nei tre fine settimana della 67a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, sono una occasione unica per scoprire il Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ da punti di vista inediti, per attraversare e calcare gli spazi scenici non aperti al pubblico dove operano tecnici e artisti e vivere un’esperienza particolarmente suggestiva.

I partecipanti saranno accompagnati dagli studenti ciceroni dell’Istituto di Istruzione Secondaria ‘Sansi Leonardi Volta’ preparati dall’insegnante di storia dell’arte Lidia Antonini e dalle maestranze del Festival dei Due Mondi alla scoperta delle bellezze storico artistiche del teatro e dei segreti che si celano negli istanti che precedono una rappresentazione e per conoscerne gli aspetti tecnici.

Le visite in programma per il sabato sono già tutte esaurite, ma è ancora possibile partecipare a quelle previste per domenica 30 giugno alle ore 10.00, domenica 7 e 14 luglio alle ore 11.00.