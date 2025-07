Dietro le quinte del Festival: visite guidate al Teatro Romano

Tornano anche quest’anno le visite guidate ‘Dietro le quinte del Festival’ alla scoperta del teatro e dei suoi segreti.

Le visite, in programma negli ultimi due fine settimana della 68a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, sono una occasione unica per scoprire il Teatro Romano da punti di vista inediti, per attraversare e calcare gli spazi scenici dove operano tecnici e artisti e vivere un’esperienza particolarmente suggestiva.

I partecipanti saranno accompagnati dagli studenti ciceroni dell’Istituto di Istruzione Secondaria ‘Sansi Leonardi Volta’ preparati dall’insegnante di storia dell’arte Lidia Antonini e dalle maestranze del Festival dei Due Mondi alla scoperta delle bellezze storico artistiche del teatro e del Museo Archeologico Nazionale e dei segreti che si celano negli istanti che precedono una rappresentazione e per conoscerne gli aspetti tecnici.

Le visite sono in programma negli ultimi due weekend del Festival dei Due Mondi. Quelle previste per le prossime due domeniche sono già andate esaurite, mentre è ancora possibile partecipare a quelle in programma sabato 5 e sabato 12 luglio alle ore 12.00.

Le visite guidate, che avranno come punto di incontro l’ingresso in via Sant’Agata, sono gratuite. È opportuno prenotarsi entro le ore 18.00 del giorno precedente chiamando il numero 0743 218620 o scrivendo all’email front.iat@comune.spoleto.pg.it specificando i nominativi e fornendo un recapito telefonico.