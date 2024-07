Diego Proietti dalla Ducato al Perugia

Non sembrano veramente voler finire mai le soddisfazioni per il settore giovanile della Ducato Spoleto e, in particolar modo, per Diego Proietti. Una stagione ’23-’24 che il talento classe 2010 farà veramente fatica a dimenticare con le soddisfazioni di squadra raggiunte tanto nel calcio a 11 (promozione nella A1 umbra agli ordini di mister Marcucci) che nel futsal (double al livello regionale e ottime prestazioni nella fase nazionale per la compagine diretta da De Moraes); ma anche individuali, con le convocazioni a più riprese a Coverciano con tutti i migliori under 14 a livello nazionale, e la partecipazione al Torneo delle Regioni di futsal disputato in Calabria. Al termine di questa stagione, ecco la chiamata del Perugia che ha voluto fortemente Diego in biancorosso per l’anno ’24-’25 per inserirlo nella rosa della under 15 nazionale.

Complimenti a Diego da tutto il mondo Ducato per il quale si è speso sin da bambino. In bocca al lupo e che sia solo l’inizio del volo.