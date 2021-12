Diego Catanossi: “Mi candido al Consiglio provinciale”

Il consigliere comunale di Spoleto2030 correrà nella lista “Provincia Unita”

Come già dichiarato in Consiglio Comunale, – scrive in una nota Diego Catanossi – ho accettato di candidarmi alle prossime elezioni provinciali nella lista “Provincia Unita” che ha in Stefania Proietti, Sindaca di Assisi, la candidata presidente.

Sappiamo come gli organi provinciali, – sottolinea il consigliere comunale di Spoleto2030 – in seguito alla l. 56/2014 (cd. “legge Delrio”), siano divenuti organi elettivi di secondo livello e quindi spetta soltanto a sindaci e consiglieri comunali esprimere un voto. Nonostante le province vivano da anni una fase transitoria, hanno comunque mantenuto competenze in materia di edilizia e rete scolastica, strade provinciali, tutela e valorizzazione dell’ambiente, pianificazione dei servizi di trasporto. Non solo, nella bozza del Ddl governativo in arrivo, a queste si vanno ad aggiungere la pianificazione per protezione civile, territorio, sviluppo economico e digitalizzazione.

Crediamo inoltre che, – prosegue Catanossi – come già dichiarato dal Presidente dell’Unione Province italiane (Upi) Michele De Pascale in un’intervista su Il Sole-24 Ore, la Provincia possa avere un ruolo strategico per la definizione delle progettualità interne al PNRR. Proprio sull’approfondimento del PNRR, il gruppo di Spoleto 2030 si è concentrato durante la recente tornata elettorale attraverso un significativo lavoro partecipativo per la stesura del programma.

Siamo dunque convinti che – conclude Catanossi – queste elezioni provinciali rappresentino un’importante opportunità da cogliere per la città affinché torni, unitamente all’area vasta diffusa, protagonista attiva nei processi di governance territoriali e regionali, auspicando la più ampia convergenza possibile tra le varie forze politiche cittadine.