Tempo di bilanci per il II Circolo Didattico di Spoleto

Come succede a conclusione di ogni anno scolastico è tempo di bilanci per il II Circolo Didattico di Spoleto.

Un’altra tappa dell’ambizioso progetto “Bello fuori…belli dentro!” è stata percorsa.

Operare per il cambiamento, per la creazione di luoghi che favoriscano la cultura del rispetto, sviluppino il senso del bello e diffondano un modo sano di operare e incidere nella società è obiettivo di un percorso che non si esaurisce mai e non può realizzarsi in solitudine.

E grande è stato l’appoggio della comunità!

10 scuole hanno potuto realizzare alcuni sogni, aggiungere tasselli che mancavano, valorizzare la propria offerta formativa, rendere più ricchi di stimoli i propri spazi e di conseguenza contribuire a far crescere bambini più sani e felici.

Ecco il perchè del nostro titolo; le 10 scuole del circolo dicono GRAZIE a chi ha creduto nel progetto appoggiando nuove ambiziose visioni.

L’impegno continuo degli insegnanti, i gesti piccoli e grandi dei genitori si sono amplificati a tal punto che anche enti esterni alla scuola hanno creduto nel valore fondamentale di una comunità educante.

I nostri ringraziamenti vanno al Groupama Assicurazioni di Spoleto che da sempre appoggia e risponde con grande entusiasmo alle iniziative del Circolo e alla sezione soci del Ducato Coop Centro Italia, in particolare alla Dott.ssa Emanuela Germani che ha condiviso la scelta di arricchire gli orti didattici di infanzie e primarie e ha saputo coinvolgere alunni,famiglie in un’iniziativa di ripulitura della pista ciclabile, “SOS…teniamo all’ambiente”, facendo sentire tutti comunità attiva e desiderosa di migliorare i beni comuni.

Un altro grande grazie lo rivolgiamo alla Dott.ssa Emanuela Bisogni dell’Associazione Business Voice che con Marcello Mariani e la BNI Perugia in occasione di TEDxSpoleto ha consegnato alla Direzione il contributo da parte di numerosi imprenditori locali, per l’acquisto di arredi innovativi adatti alle esigenze dei plessi. Un ulteriore ringraziamento va all’Italmatch che, riconosciuta la centralità della tematica ambientale e del benessere delle future generazioni ha confermato grazie alla sensibilità dell’ Ing.Maurizio Fraschini, Direttore dello Stabilimento, l’impegno e la vicinanza alle esigenze della comunità spoletina e in particolare alle scuole del territorio.

10 scuole ora hanno un valore aggiunto.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Silvia Mattei, le Funzioni Strumentali che insieme hanno lavorato per la messa a punto del progetto e tutta la comunità scolastica esprimono il loro ringraziamento.