Diciotto squadre a Spoleto per il Torneo di Natale

S uccesso per la tre giorni di volley categorie giovanili

Circa 300 i partecipanti, tra atlete, allenatori e dirigenti, che sono scesi in campo per il torneo organizzato a Spoleto nei giorni scorsi dalla Volley Spoleto del Presidente Mauro Storri. Un evento a cui hanno preso parte dieci società con diciotto squadre provenienti dall’Umbria e da altre regioni italiane per le categorie giovanili under 13, under 14, under 16 e under 18. Il torneo, patrocinato dalla federazione FIPAV e dal Comune di Spoleto, ha visto anche il coinvolgimento di 15 dirigenti e 18 studenti del Liceo Artistico di Spoleto.

Nei tre giorni si sono giocate 44 partite nei tre impianti utilizzati, Palarota, palestra dell’Istituto Tecnico Professionale “Spagna – Campani” e palestra della Scuola Secondaria Pianciani di Spoleto.

Le società prime classificate sono state per la categoria under 13, la AS Volley Spoleto Norcia, per la under 14, la AS Bastia, per la under 16, la Sir e per la under 18 la ASD Volley Fabriano e sono state premiate dal vicesindaco della Città di Spoleto Stefano Lisci e dal vice presidente regionale Fipav Giorgio Anastasi.

“Una splendida iniziativa di sport – ha detto il vicesindaco Stefano Lisci – che ha coinvolto centinaia di persone provenienti da diverse regioni italiane che hanno collaborato con entusiasmo rendendo possibile la buona riuscita dell’evento che speriamo possa continuare a realizzarsi anche nei prossimi anni”.