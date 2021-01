“Le dichiarazioni di Cretoni e Flavoni sono semplicemente vergognose”

Il comunicato stampa dei consiglieri Frascarelli, Settimi e Profili

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Le dichiarazioni rilasciate oggi dall’assessore Flavoni e dal Presidente Cretoni sono semplicemente VERGOGNOSE.

Come può l’assessore Flavoni dettare l’agenda dei lavori del Consiglio comunale, con quale titolo gli è concesso di fare tutto questo. Abbia la decenza ed il rispetto istituzionale nei confronti di chi è stato eletto dai cittadini.

Piuttosto magari spieghi ai cittadini come mai la delibera per il Consiglio, che era pronta dai primi di novembre, in realtà è stata approvata in Giunta solo a fine dicembre, e portata in commissione solo a metà gennaio. Se aveva tanto a cuore questa pratica, perché si è perso tutto questo tempo? Forse il sindaco non voleva esaminare la delibera del PRG?

Ora veniamo a Cretoni, non nuovo a cadute di stile indegne per il ruolo che rappresenta, come quando offese i Consiglieri comunali, definendoli ” idioti”, che pretende garanzie sull’espressione di voto sulla pratica per il PRG. Questa subdolo ricatto è inaccettabile, e irrispettoso per le più elementari regole democratiche.

Come sono inaccettabile le accuse rispetto alla bocciatura del piano di razionalizzazione sulle società partecipate. I consiglieri di opposizione, così come alcuni eletti nelle file della maggioranza, hanno fatto una serie di rilievi alle scelte fatte dalla Giunta. Invece di fare accuse fuori luogo, si sarebbe dovuto preoccupare di far fare una nuova proposta, i tempi per farlo prima della scadenza del 31 dicembre ci sarebbero stati.

Infine non possiamo non stigmatizzare che solo oggi si accorgano che esiste un problema di numeri per la tenuta della maggioranza. Non si sono accorti che il bilancio a novembre è stato approvato con soli 8 voti, meno di un terzo di quelli disponibili? Un’amministrazione normale già allora avrebbe tratto le dovute conclusioni.

Gianmarco Profili, Roberto Settimi, Ilaria Frascarelli