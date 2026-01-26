Dialoghi Impossibili: Presentazione del Libro di Francesca Pierotti a Spoleto

™Venerdì 30 gennaio 2026 a Spoleto nel Salone d’onore della Bonificazione Umbra in Palazzo Leti Sansi alle ore 16 Francesca Pierotti presenta il suo libro dal titolo “Dialoghi impossibili tra giovani e adulti” (Il Pensiero scientifico Editore, 2024). Dialogano con l’autrice Simonetta Marucci, medico e presidente dell’Associazione Amici di Spoleto ETS, e Mario Lucidi, già docente e dirigente scolastico. Intervengono, il sindaco della Città di Spoleto, Andrea Sisti, e l’assessore alla formazione del Comune di Spoleto, Luigina Renzi.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, ai giovani, alle famiglie, ai docenti e ai dirigenti scolastici del territorio.

Il libro – Oggi che il modo di comunicare tra le generazioni e le coordinate della genitorialità sono profondamente cambiati all’interno di un ambiente in cui sempre più imponenti sono i rapporti mediati dalle nuove tecnologie, assistiamo all’emergere di un nuovo Sé social. L’autrice prova a delineare il difficile percorso di strutturazione identitaria dei giovani adolescenti che si trovano a crescere in un contesto familiare e culturale in cui ad essere cambiato è anche il modo di educare, che si sviluppa a partire da nuove concezioni, desideri e aspettative.

Francesca Pierotti, dopo la laurea in Scienze della comunicazione nel 2004, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Semiotica e Psicologia della comunicazione simbolica presso l’Università di Siena. Cultrice della materia presso la cattedra di Semiotica dell’Università di Perugia, collabora con l’Associazione Mi fido di te di Palazzo Francisci di Todi in attività di formazione, prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare, svolgendo anche gruppi di scrittura con i pazienti.