Dialoghi con l’amministrazione: incontro su edilizia, prg e ricostruzione

  • Novembre 19, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
    • Dialoghi con l’amministrazione” è il titolo dell’incontro che il Comune di Spoleto ha organizzato per mercoledì 26 novembre alle ore 15.00, nella Sala dello Spagna di palazzo Comunale.

     

    Nello specifico si tratta di una occasione di confronto con i tecnici degli albi professionali operanti sul territorio comunale sui temi dell’edilizia, dell’urbanistica e della ricostruzione post-sisma 2016.

     

    L’iniziativa, che punta anche a recepire suggerimenti e proposte e a cui parteciperanno il sindaco Andrea Sisti, l’assessora Manuela Albertella e la dirigente Sara Spitella, permetterà di condividere soluzioni pratiche riguardanti le procedure burocratiche, le scadenze temporali e gli aspetti tecnici e di aggiornamento sull’iter di approvazione della variante al P.R.G. parte operativa e sulla redazione del nuovo strumento di pianificazione.

     

    Un confronto aperto e concreto volto al miglioramento dell’efficienza procedurale, con effetti positivi non solo sull’operatività tecnica, ma anche sulla qualità, l’economicità e la soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nel processo edilizio e urbanistico.

     

    Con questo incontro vogliamo rafforzare un dialogo diretto e costante con i professionisti che ogni giorno operano sul nostro territorio – ha spiegato l’assessora Manuela Albertella Edilizia, urbanistica e ricostruzione post-sisma sono ambiti complessi, che richiedono procedure chiare e una collaborazione continua tra amministrazione e tecnici.

     

    Ascoltare esigenze, criticità e proposte è fondamentale per migliorare l’efficienza dei processi, ridurre i tempi e supportare in modo più efficace cittadini e imprese. Lavorare insieme ci permette non solo di semplificare, ma anche di costruire una visione condivisa di città e di territorio”.

    One Comment For "Dialoghi con l’amministrazione: incontro su edilizia, prg e ricostruzione"

    1. Carlo Alberto Bussoni
      Novembre 19, 2025

      Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno solo chiacchiere, senza considerare che il CAD (ex CAS) è fermo al mese di APRILE!!!!!

      Rispondi

