“Di notte siamo senza acqua, un problema che dura da anni e mai affrontato”, la lettera del Comitato Spontaneo Cittadini di Castel Ritaldi

La missiva indirizzata al Presidente di Valle Umbra Servizi Vincenzo Rossi e al Sindaco di Castel Ritaldi Elisa Sabbatini

(DMN) Castel Ritaldi – Nei giorni scorsi é stato costituito il Comitato Spontaneo Cittadini di Castel Ritaldi, al fine di sensibilizzare il Presidente di Valle Umbra Servizi, Dott. Vincenzo Rossi e il Sindaco di Castel Ritaldi, Dott.ssa Elisa Sabbatini alla risoluzione dei problemi di erogazione del servizio idrico che da anni creano disagio nella parte alta del centro abitato di Castel Ritaldi durante il periodo estivo. É stata avviata anche una raccolta firme porta a porta.

Di seguito il testo integrale della lettera inviata a Rossi e Sabbatini:

Al Presidente del VUS Dott. Vincenzo Rossi

Al Sindaco di Castel Ritaldi Dott.ssa Elisa Sabbatini

OGGETTO: protesta per sospensione notturna del servizio idrico

Preg.mo Presidente Vincenzo Rossi e Preg.mo Sindaco Elisa Sabbatini,

con la presente il neo-nato COMITATO SPONTANEO CITTADINI CASTEL RITALDI (comitato spontaneo non riconosciuto) vuole far presente alla s.v. i disagi sempre più considerevoli a cui è sottoposta da anni una parte della cittadinanza del Comune di Castel Ritaldi a causa della sospensione notturna del servizio idrico che interessa principalmente la parte superiore dell’abitato di Castel Ritaldi e che puntualmente in estate si ripresentano sempre più corposi e accresciuti.

Molti cittadini hanno fatto presente tale situazione più e più volte nel corso degli ultimi anni in Comune, ricevendo promesse pronta segnalazione al VUS, ente preposto all’erogazione del servizio idrico, sia dalla precedente Amministrazione Comunale, sia dalla attuale, senza però che il problema sia stato minimamente affrontato.

Da quanto ci è dato a sapere ci dovrebbero essere forti perdite nelle tubazioni della rete idrica, che causano lo svuotamento dei serbatoi di riserva posti nella parte alta del centro abitato, con grande srpeco di acqua, uno dei beni più preziosi al mondo, tanto che tutti i Governi, a prescindere dal colore e dallo schieramento politico, investono da anni importanti risorse economiche per sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo di questa fondamentale risorsa. Proprio per permettere il riempimento di suddetti serbatoi, pare che nottetempo venga interrotto il servizio idrico, con grandi disagi per la popolazione interessata al fenomeno.

Tale situazione sembrerebbe confermata dal fatto che i garage e le cantine delle abitazioni di alcuni cittadini di questa zona sono sempre più soggetti a pericolose ed insalubri infiltrazioni d’acqua, che hanno costretto suddetti cittadini ad affrontare spese per opere di impermeabilizzazione o di smaltimento forzato di accumuli d’acqua.

Il danno e la beffa!!!

Crediamo fermamente che non sia questo il modo corretto di intervenire, perché così facendo il problema persiste e cresce, con grande disagio per la cittadinanza e grande spreco di risorsa.

Comprendiamo che il problema non è né piccolo né facile da risolvere ma vorremmo vedere un impegno concreto, un inizio, un segnale e non una ordinanza affissa ai muri che ai nostri occhi sa di beffa.

Auspichiamo quindi al più presto un incontro pubblico (Covid-19 permettendo) che ci illustri un piano d’azione concreto per risolvere il problema e, a seguire, la sua concreta attuazione in tempi brevi.

Distinti saluti.

Comitato Spontaneo

Cittadini Castel Ritaldi