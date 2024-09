Di corsa per Maria Cristina e Roberto. La gara organizzata dal Rotaract, servirà a finanziare una borsa di studio per la ricerca oncologica

(Re.Ber.) – Una gara per ricordare due giovani soci del Rotaract, le cui vite sono state rapite troppo presto dal cancro, e finanziare una borsa di studio che sarà assegnata dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. La manifestazione, non agonistica, è in programma domani, domenica, con ritrovo e partenza da Piazza Campello. Due i percorsi previsti: uno “light” che prevede due giri per un totale di 2,2 chilometri e uno “strong”, che prevede cinque giri per una distanza di 5,5 chilometri. Questo il programma: ore 9,30 raduno, ore 10 saluto delle Autorità, ore 10,30 partenza. La manifestazione terminerà alle 12,30. L’iscrizione ha un costo di 10 euro ed è gratuita per i bambini sino a 5 anni di età. Da otto anni, dimostrando grande sensibilità e nel ricordo di due giovani soci scomparsi prematuramente, il Rotaract organizza questo evento benefico al quale sta dando un grandissimo sostegno la famiglia di Maria Cristina Cocca. “E’ dal 2014 che siamo impegnati nel sostenere questo progetto dell’Airc – spiega la dottoressa Benedetta Cocca, stimata oculista e sorella della compianta Maria Cristina .- Crediamo che sia il modo migliore per onorare la memoria di Maria Cristina e dei tanti giovani che, come lei, hanno perso la battaglia contro il cancro”. Correre è salute. Partecipare è un modo per dimostrare di essere sensibili al tema più importante della ricerca medica: la lotta contro i tumori.