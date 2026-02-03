Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, la polizia di stato denuncia un 19enne

  Febbraio 3, 2026
    • Nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato un uomo– un cittadino albanese, classe 2007 – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

    Verso le ore 18 dello scorso 27 gennaio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico durante un pattugliamento in Via della Valtiera, hanno notato un uomo sospetto a bordo di un’auto in un parcheggio. Il soggetto,  alla  vista degli operatori, ha tentato di disfarsi di due involucri gettandoli dal finestrino. Dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere sostanza stupefacente del tipo cocaina; inoltre, all’interno delle tasche dei pantaloni dell’uomo, sono stati rinvenuti 665 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

    Accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di rito, il 19enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

    Comunicato stampa della Questura 

