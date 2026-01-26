Destinazione Longobardi: aperto il bando per le scuole di ogni ordine e grado

Sono aperte le iscrizioni al bando “Destinazione Longobardi!”, promosso dall’Associazione Italia Langobardorum, con il contributo del MiC (Legge 77/2006 – Siti UNESCO), per sostenere attività didattico-formative e visite guidate rivolte alle scuole italiane di ogni ordine e grado.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare studenti e studentesse alla conoscenza del patrimonio storico e culturale del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, offrendo percorsi educativi e visite guidate nei territori che custodiscono i sette gruppi monumentali di eccezionale valore.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo di 175 euro per ciascuna classe partecipante, che sarà corrisposto direttamente al gestore museale incaricato di realizzare l’attività didattico-formativa. Le attività, di carattere laboratoriale ed educativo, dovranno svolgersi dal 26 febbraio al 30 maggio 2026 esclusivamente nei Comuni del sito seriale UNESCO: Benevento, Brescia, Campello sul Clitunno (PG), Castelseprio e Gornate Olona (VA), Cividale del Friuli (UD), Monte Sant’Angelo (FG) e Spoleto (PG).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 10 febbraio 2026 all’indirizzo email longobardinitalia@gmail.com. Il bando completo, il modulo di candidatura e l’offerta formativa sono disponibili sul sito www.longobardinitalia.it, sezione “News”.

Le graduatorie degli istituti ammessi al contributo saranno pubblicate entro il 20 febbraio 2026 sul sito dell’Associazione Italia Langobardorum. Successivamente, i docenti referenti delle classi selezionate saranno contattati dagli operatori museali dei siti UNESCO prescelti per l’organizzazione delle attività.

“Il bando rappresenta un’importante opportunità per rafforzare il legame tra il mondo della scuola e il patrimonio culturale riconosciuto dall’UNESCO – ha spiegato il vicesindaco e consigliere dell’Associazione Italia Langobardorum, Danilo Chiodetti – Attraverso il sostegno ad attività didattico-formative e visite guidate nei luoghi longobardi, intendiamo promuovere una conoscenza consapevole e diretta di una civiltà che ha contribuito in modo significativo alla costruzione dell’identità storica e culturale dell’Europa. Investire nell’educazione delle giovani generazioni significa valorizzare il nostro patrimonio e garantirne la trasmissione futura, rafforzando al contempo il ruolo dei territori che ne sono custodi”.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’email longobardinitalia@gmail.com o consultare il sito www.longobardinitalia.it