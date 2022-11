Denunciato per furto in due negozi di abbigliamento 

È successo a Spoleto

Nei giorni scorsi – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Spoleto hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto un uomo, di cittadinanza italiana, perché ritenuto presunto responsabile del reato di furto di alcuni capi di abbigliamento in danno di due negozi del luogo.

I militari, informati da alcuni cittadini della presenza di una persona sospetta, riuscivano ad individuarla sulla base della descrizione fornita.

L’uomo in questione – prosegue la nota – veniva trovato in possesso di alcuni capi di vestiario che, dagli accertamenti immediatamente esperiti, sono risultati essere stati asportati poco prima da negozi ubicati nelle vicinanze.

La merce, tutta recuperata dopo il formale riconoscimento, è stata restituita agli aventi diritto.

Le persone – conclude la nota – sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.