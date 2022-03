Denunciato il presunto responsabile dell’incendio di Ancaiano

Ipotesi di reato di incendio colposo per un sessantenne

A seguito delle indagini – si legge in una nota stampa del Comando Carabinieri Forestale – per l’incendio boschivo sviluppatosi nel pomeriggio del giorno 24 marzo in località Ancaiano, nel comune di Spoleto, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cerreto di Spoleto avrebbero individuato il presunto responsabile dell’evento.

Si tratta di una persona, sessantenne, – prosegie la nota- che stava eseguendo dei lavori sulle piante da frutto. Successivamente, avrebbe bruciato dei residui vegetali a seguito della potatura, ma a causa del forte vento le fiamme sono divampate espandendosi con notevole velocità. A questo punto, l’uomo, non riuscendo a controllare il fuoco ha provveduto a segnalare il fatto al servizio di emergenza 1515.

L’incendio sviluppatosi ha interessato una zona boschiva di circa 15 ettari di bosco, pascolo e soprassuolo arborato.

Sul luogo, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche mezzi aerei a supporto per lo spegnimento del fuoco, oltre ai Carabinieri Forestali.

Le indagini di questi ultimi – conclude la nota – hanno portato a denunciare il presunto responsabile per l’ipotesi di reato di incendio colposo.