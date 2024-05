Denunciati tre giovanissimi per lesioni in danno di un coetaneo

I Carabinieri della Stazione di Spoleto – si legge in una nota stampa del ComandoProvinciale – hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tre giovani del luogo resisi autori di un grave reato ai danni di un coetaneo.

Nel dettaglio i militari, a seguito della ricezione di una denuncia presentata da un 19enne, vittima di lesioni personali aggravate in concorso, ritenute giudicate guaribili in 20 gg salvo complicazioni, hanno ricostruito l’accaduto e la dinamica dell’evento identificando gli autori della condotta consumata per futili motivi.

La vicenda, verificatasi pochi giorni orsono, ha visto quali responsabili dell’aggressione tre ragazzi 17enni che, per futili motivi, si sono resi autori di violenza in una piazza del posto ai danni del denunciante.

Al termine degli accertamenti, i tre sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia in ordine all’ipotesi delittuosa di lesioni personali aggravate in concorso.

Le persone – conclude la nota dell’Arma – sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.