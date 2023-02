Denunciate 4 persone per guida in stato d’ebbrezza e positività alle sostanze stupefacenti

Il bilancio della serata di controlli della Compagnia Carabinieri di Spoleto

Durante la scorsa serata – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – i militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto hanno messo in campo un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire principalmente attività di prevenzione generale dei reati e sicurezza per la comunità cittadina.

Nel dettaglio le pattuglie dell’Arma impiegate nel turno serale e notturno hanno posto in essere un’attività di monitoraggio delle principali arterie, procedendo ad ispezionare alcune aree periferiche maggiormente esposte a possibili furti in abitazione.

Nel corso del servizio sono stati compiuti controlli alla circolazione stradale finalizzati all’acquisizione di notizie di interesse operativo ed identificazione delle persone a bordo delle autovetture.

In particolare i militari hanno provveduto a deferire in stato di libertà:

– un ragazzo 26enne, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita trovato alla guida di un’autovettura sottoposta a fermo amministrativo. All’atto del controllo il giovane veniva trovato in possesso di un coltello a serra manico e strumenti atti ad offendere per i quali lo stesso veniva denunciato con il relativo sequestro degli stessi;

– un giovane 24enne, una ragazza 27enne e un individuo 51enne per guida in stato d’ebbrezza, nonché per quest’ultimo risultato positivo ai cannabinoidi.

Nel contempo durante il medesimo servizio massivo il personale operante ha proceduto a controllare 57 veicoli, identificare 78 persone, elevare 4 contravvenzioni al CdS e segnalare amministrativamente all’Autorità Prefettizia un giovane del posto trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente tipo hashish.

La consolidata predisposizione di tali servizi sul territorio, effettuata dall’Arma dei Carabinieri, garantisce uno strumento di deterrenza volto a ridurre la consumazione dei reati e tutelare la comunità spoletina.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.