Denuncia civica: incuria ed erba lungo il muro perimetrale di Villa Redenta

La segnalazione di una lettrice – foto

(DMN) Spoleto – una nostra assidua lettrice ci ha segnalato una situazione di incuria che riguarda il muro perimetrale di Villa Redenta. Come dimostrano le foto inviate in redazione, il manufatto, oltre alle non perfette condizioni estetiche , è “decorato” da erba alta che non dona di certo un aspetto consono ad un complesso prestigioso come Villa Redenta.

“Abito da queste parti da sempre – spiega la Signora Eugenia – non ho mai visto la Villa così trascurata come in questo periodo. Spero che chi di dovere intervenga quanto prima per risolvere questa situazione a dir poco avvilente. La Villa si trova all’ingresso nord di Spoleto ed in queste condizioni non rappresenta assolutamente un degno biglietto da visita per la città”.