Delegazione bulgara in visita all’Istituto Alberghiero di Spoleto

L’iniziativa arricchisce le attività del “De Carolis” a livello internazionale

Proseguono le attività dell’Istituto Alberghiero “De Carolis” sul versante dell’internazionalizzazione: nella mattina del 9 maggio, infatti, una delegazione di 5 Docenti in Erasmus+ della Scuola Alberghiera di Pleven (Bulgaria) si recherà in visita nella scuola, per conoscere meglio il nostro Istituto, noto per la ricchezza e la qualità dell’offerta Formativa e la particolarità delle strutture e delle attrezzature.

La delegazione bulgara incontrerà lo Staff di Vicepresidenza e i Docenti, particolarmente dei Laboratori, e sarà interessante mettere a confronto metodologie e approcci alla formazione in un ambito, quello dell’accoglienza turistica, della ristorazione e della sala-bar e vendita, che ovviamente costituisce l’ossatura di un settore propulsivo dell’economia, a livello europeo. L’iniziativa arricchisce così le attività del “De Carolis” a livello internazionale, come la progettualità Erasmus+, le collaborazioni con il MAE, le iniziative di recruiting days con strutture di eccellenze operanti all’estero: il tutto per offrire un sempre più ampio ventaglio di opportunità formative agli Studenti e Studentesse che scelgono la nostra scuola.